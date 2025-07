Sony zet punt achter PS-Stars loyaliteitsprogramma met afscheidscadeau voor leden

Sony kondigde een aantal maanden geleden aan dat het PlayStation Stars loyaliteitsprogramma ermee zou stoppen. Met het programma, wat sinds 2022 live was, konden spelers collectibles en punten verdienen waarmee zij games, tegoedbonnen en verzamelobjecten konden kopen/verkrijgen.

De exacte reden achter het stoppen werd niet helemaal duidelijk, al gaf Sony in een persbericht aan dat zij de focus elders wilden leggen na een lange evaluatie. Mogelijk maakten teveel spelers goed gebruik van het puntensysteem waardoor Sony een hoop geld misloopt of het hele programma was juist helemaal niet in trek.

Om het programma tot een goed einde te brengen, deelt Sony nu een laatste collectible uit aan trouwe leden van PlayStation Stars, die te behalen is door simpelweg een PlayStation 4 of PlayStation 5 game op te starten. In een bericht op Reddit is het verzamelobject te zien, waar een warmhartig bericht van Sony aan is toegevoegd.

Sony gaf middels een kleine hint aan dat er wel degelijk een nieuw programma terugkomt in de toekomst, maar op welke manier en wanneer is helaas niet duidelijk.