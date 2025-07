Twee nieuwe PixelJunk games aangekondigd voor dit najaar

De ‘PixelJunk’-games van ontwikkelaar Q-Games bestaan inmiddels al sinds 2007 en de voorbije jaren hebben we regelmatig nieuwe titels mogen verwelkomen in de reeks. We hebben nu goed nieuws voor de fans, want de ontwikkelaar heeft maar liefst twee aankondigingen gedaan voor games die we later dit jaar mogen verwachten. Op 10 oktober 2025 komen er namelijk twee games uit: ‘Dreams of Another’ en ‘PixelJunk Eden 2’. Die laatste is niet helemaal nieuw (want de game is al uit op de Switch), maar het gaat hier om de PlayStation-versie.

Dreams of Eden is een unieke en surreële ervaring die zich afspeelt in een soort droomwereld (de game is ook compatibel met PlayStation VR2) en PixelJunk Eden 2 is een kleurrijke platformer waarbij je een goede timing nodig hebt om allerlei obstakels te ontwijken. Er is bovendien een speciale bundel (die je nu kan pre-orderen) waarbij je beide games samen aanschaft met enkele bonussen.

Check trailers voor de games hieronder.