Bekijk hier de bloederige launch trailer van Killing Floor 3

De aankomende release van Killing Floor 3 ging niet zonder slag of stoot. De game is al jaren in ontwikkeling en zou oorspronkelijk in maart uitkomen, maar werd uitgesteld vanwege de overvloed aan negatieve feedback op de beta-periode. Volgens spelers voelde de game totaal niet aan zoals het hoorde, waren er boordevol glitches en miste Killing Floor III de ingrediënten die zijn voorganger zo populair maakte. Na maanden werk door ontwikkelaar Tripwire Interactive, lijken ze nu vertrouwen te hebben in een goede release en zal de game op 24 juli uitkomen — om dit te vieren is er een actievolle releasetrailer uitgebracht zodat we ons alvast kunnen voorbereiden. Bekijk hem hieronder.

Het verhaal van Killing Floor III speelt zich decennia na zijn voorganger af. Conglomeraat Horzine produceert Zeds waar zij tegelijkertijd de controle over hebben. Spelers kunnen kiezen uit zes verschillende Nightfall Specialists, waarmee zij op missie gaan in een strijd tegen de ondode wezens. Naast de primaire missies kunnen spelers ook verzamelobjecten vinden en andere side-missions voltooien. Tripwire heeft aangegeven dat zij middels periodieke updates het verhaal verder zullen uitbreiden.

Killing Floor III is vanaf 24 juli beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt onze review binnenkort op de website verwachten.