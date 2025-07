In de nabije toekomst zal je weer een nieuw avontuur kunnen aangaan met één van de meest bekende detectives ter wereld en dat op een van de langste rivieren op onze planeet. Het is Microïds Studio Lyon dat Agatha Christie – Death on the Nile uitbrengt.

Je zal echter niet heel de game doorbrengen op de Nijl, aangezien je ook steden en eilanden als Londen, Caïro en Mallorca aan zal doen. De game zal op 25 september 2025 verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.