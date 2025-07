Mario Kart Tour krijgt na jaren nog eens nieuwe content

Alle schijnwerpers staan momenteel op Mario Kart World gericht, gezien dat dé grote launchtitel was van de Nintendo Switch 2, maar Nintendo heeft intussen stilletjes ook een andere Mario Kart-game een update gegeven. Het gaat hier om Mario Kart Tour, een mobiele Mario Kart-titel die in 2019 uitkwam voor iOS en Android.

Deze update is opvallend, want in 2023 werd aangekondigd dat Mario Kart Tour geen nieuwe content meer zou krijgen. De release van Mario Kart World heeft er echter voor gezorgd dat Mario Kart Tour nu een nieuw seizoen krijgt. De evenement gaat van start op 22 juli met de ‘Sunshine Tour’ en je zal verschillende outfits en karts kunnen verdienen. Check hieronder een video met meer info.