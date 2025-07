Nieuwe video’s van Borderlands 4 tonen Vex

In september maakt de populaire Borderlands-franchise een terugkeer met Borderlands 4. Gearbox Entertainment is ons al helemaal aan het voorbereiden op de release en nu hebben we weer enkele nieuwe video’s van het spel in petto.

Deze video’s focussen zich op de nieuwe Siren, Vex. Het team achter de game vertelt ons wat meer over hoe Vex tot stand is gekomen en wat ze zoal in haar arsenaal heeft zitten. Je zal bovendien de mogelijkheid hebben om Vex helemaal uniek te maken, want ze zal heel wat ‘customisation’ opties hebben.

Borderlands 4 komt uit op 12 september, check de nieuwe video’s waarvan sprake hieronder.