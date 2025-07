Ubisoft bevestigt dat het sleutelt aan een nieuwe Ghost Recon titel

Het is alweer even geleden dat we nog een nieuwe Ghost Recon-game mochten verwelkomen. Yves Guillemot, CEO van Ubisoft, heeft op een recente vergadering met aandeelhouders echter bevestigd dat de franchise op het punt staat om uit de koelkast gehaald te worden. Een kersverse Ghost Recon is met andere woorden in de maak, al weten we verder nog geen details.

Alhoewel… in maart al leek CFO Frederick Duguet te bevestigen dat de volgende Ghost Recon een first-person shooter zou moeten worden, een opmerkelijke verandering ten opzichte van de laatste paar delen. Hopelijk ook een verbetering, want met zijn focus op een open wereld begonnen die laatste delen iets te veel aan te voelen als Assassin’s Creed met vuurwapens.

“In addition to the [Rainbow Six] game that I just mentioned, our objective is to also make strong progress in the growing market, generally speaking, by continuing to enhance our current experiences that we offer – and capitalising on upcoming launches, such as The Division and Ghost Recon.”