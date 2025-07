Turtle Rock Studios heeft een tijdje aan Evolve 2 gewerkt

In 2015 bracht ontwikkelaar Turtle Rock Studios de game Evolve uit. Een titel die redelijk succesvol was en om meer spelers aan te trekken, ging de game in 2016 free-to-play. Na een poosje ondersteuning te hebben gekregen heeft men in 2018 de game uiteindelijk gelaten voor wat het is.

Hoewel Evolve misschien een beetje in de vergetelheid is geraakt, waren er op een moment plannen voor een vervolg. Volgens voormalig artiest TJ Frame was Evolve 2 een korte periode in pre-productie, zo blijkt uit posts op zijn website.

De bedoeling was dat de game zich op dezelfde planeet als het origineel zou afspelen, maar dat de focus meer op missies lag. Uiteindelijk zou het project zijn geannuleerd omdat de ontwikkelaar zich op andere titels is gaan richten.

Naar verluidt is de ontwikkelaar momenteel bezig met Back 4 Blood 2, maar officieel is er tot op heden nog niets aangekondigd.