30th Anniversary PlayStation 5 Slim, DualSense en Portal zijn weer op voorraad

Vorig jaar bracht Sony in het kader van 30 jaar PlayStation een speciale lijn consoles en accessoires uit, die binnen een paar tellen waren uitverkocht. Dit mede vanwege de zeer beperkte oplage, maar nu is de voorraad weer enigszins aangevuld.

Het is voor PlayStation Plus abonnees nu mogelijk om de speciale DualSense controller aan te schaffen, de PlayStation Portal en de standaard PlayStation 5. Helaas is de PlayStation 5 Pro niet opnieuw op voorraad.

Alle genoemde producten worden op 29 september geleverd. Bij interesse kan je hier terecht.