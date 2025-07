The Old Peace content update aangekondigd voor Warframe

Warframe-ontwikkelaar Digital Extremes heeft een gloednieuwe update aangekondigd voor de populaire free-to-play looter shooter. De uitbreiding heet The Old Peace en zal later dit jaar worden uitgebracht.

Warframe heeft sinds de lancering in 2013 al meerdere updates ontvangen en is sindsdien enorm veranderd, in een veel grotere game dan fans (en mogelijk ook Digital Extremes zelf) ooit hadden verwacht. Volgens Digital Extremes heeft het spel inmiddels meer dan 85 miljoen spelers en een jaarlijks evenement genaamd TennoCon, waarop vaak grote updates worden aangekondigd, zoals ook dit keer met The Old Peace.

Bekijk hieronder de nieuwste trailer van Warframe: The Old Peace.