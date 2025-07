Review | Sennheiser HD550 – Bij een naam als Sennheiser hoeven wij niet twee keer na te denken om een review aan te nemen. Deze gevestigde naam in de audiomarkt staat al jaren garant voor een paar van de beste koptelefoons en earbuds die er op de markt te vinden zijn. De HD550 die wij vandaag gaan behandelen, is een koptelefoon die op een wat aparte manier op de markt wordt gezet. Allereerst is het een koptelefoon voor audiofielen, dus mogen we fantastisch geluid verwachten, maar Sennheiser prijst dit model ook aan als zéér geschikt voor gamers. Hoe dat in de praktijk uitpakt lees je in deze review.

Het broodnodige

Wanneer wij tegenwoordig een gaming koptelefoon behandelen, hebben we een bepaalde verwachting van wat er in de doos steekt. Bij een gemiddelde gaming koptelefoon tref je zaken zoals een microfoon, een dongle voor draadloze verbinding en een oplaadkabel. Die verwachtingen mag je allemaal schrappen bij de Sennheiser HD550, want we hebben hier te maken met een bekabelde koptelefoon. Bij het openen van de doos treffen we de HD550 zelf, een lekker stevige audiokabel van 1.8m met aan beide kanten een 3.5mm aansluiting. Als extraatje zit er ook een 3.5mm naar 6.35mm adapter bij voor wat professioneler apparatuur. Als laatste is er een zacht, stoffen zakje aanwezig om de koptelefoon in op te bergen.



De bouwkwaliteit van de Sennheiser HD550 voelt toereikend aan. De hoofdband is behoorlijk flexibel waarmee hij op diverse vormen hoofden prima aan zal voelen. Met een gewicht van 237 gram is het ook zeker geen zware jongen. Het geheel is niet zo robuust als we bij sommige andere koptelefoons hebben gezien, maar een Hi-Fi koptelefoon is dan ook iets wat je meestal binnenshuis gebruikt. Wat ons betreft zijn de oorkussens echter een behoorlijke misser. Dit zijn stoffen exemplaren die in eerste instantie redelijk comfortabel aanvoelen, maar snel hun vorm en stevigheid verliezen. Gelukkig zijn de oorkussens gemakkelijk te vervangen bij deze koptelefoon, maar gezien het segment waarin de Sennheiser HD550 zich bevindt hadden de meegeleverde oorkussens wel iets meer ‘kwaliteit’ mogen schreeuwen.

Dit hebben we niet eerder gehoord

Het feit dat de HD550 met een 6.35mm adapter wordt geleverd maakte de ondergetekende enthousiast. Naast de gaming tests die we hebben uitgevoerd, kunnen we ook eens aan de slag met wat audioapparatuur. Om een zo natuurgetrouw mogelijk geluid te ervaren hebben we de HD550 daarom getest in combinatie met een Denon AVC-S670H waar een Lenco L73 platenspeler op aangesloten zit. De eerste indruk viel voor ons met slechts één woord te omschrijven en dat is: wow. Het toonbereik van de HD550 is belachelijk goed waarmee wij tijdens een luistersessie van enkele LP’s zelfs tonen hoorden die we eerder niet hebben kunnen waarnemen.



De kwaliteit van het geluid is deels te danken aan het open-back design wat Sennheiser heeft gehanteerd voor de HD550. Door hiermee een soort doorgang te creëren maakt dat het geluid extra realistisch, alsof het direct bij jou gebeurt in plaats van dat een koptelefoon het voor je afspeelt. Ook de drivers van de koptelefoon spelen natuurlijk een grote rol, want deze jongens zorgen er voor dat we wat van de diepste lage tonen hebben mogen ervaren in tijden. Ook de midden tonen en hogere tonen zijn bijzonder zuiver te noemen. De Sennheiser HD550 is een écht Hi-Fi product. Het geluid wat deze koptelefoon kan produceren gaat door heel je lichaam heen en dat voelt bijzonder goed.

Niet voor iedereen

Het zal je misschien al duidelijk zijn geworden, maar we benoemen het nog even: de Sennheiser HD550 heeft geen microfoon. Je zal dus zelf voor een externe microfoon moeten zorgen als je veel online games speelt en daarbij met vrienden wilt communiceren. We hebben de HD550 in games hoofdzakelijk op pc getest en ook daar krijgen we bijzonder goed geluid via de 3.5mm aansluiting op onze pc. De surround weergave werkt zoals we verwachten in titels zoals Counter Strike 2 en ook muziek luisteren is op deze manier nog steeds een genot. Desalniettemin merken we wel op dat het geluid op de eerder genoemde audioapparatuur nog wel wat zuiverder was. De door ons gebruikte pc kent enkel een standaard geluidskaart die ingebakken zit op het moederbord en dat zal ook zijn waar de schoen wringt.

De olifant in de kamer

Je leest nu een hoop voor- en nadelen over de Sennheiser HD550 en vraagt jezelf waarschijnlijk af of we nu positief of negatief zijn over deze koptelefoon. Het ding is: deze koptelefoon is echt niet geschikt voor iedere gamer. Met een prijskaartje van € 299,99 zonder zaken zoals draadloze verbinding, een microfoon, etc., klinkt het voor de gemiddelde gamer waarschijnlijk niet heel aantrekkelijk. Sterker nog: op een standaard pc krijg je weliswaar nog steeds goed geluid, maar je haalt niet het onderste uit de kan. Voor gaming toepassingen zien wij voor de HD550 een rol weggelegd bij de wat gevorderde streamers. Met een dikke geluidskaart en een mooi mengpaneel, aangevuld met een goede microfoon, zal de HD550 zijn volledige potentie kunnen bereiken.