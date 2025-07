De Mass Effect tv-serie wordt gemaakt door hetzelfde productieteam als de Fallout tv-serie

Er is een tijdje niets meer vernomen van de Mass Effect tv-serie, maar het project is nog altijd in leven, want er valt weer wat te melden. Er is namelijk bekendgemaakt welk productieteam verantwoordelijk is voor de serie.

We are Mass Effect heeft een Instagram post opgemerkt van Daniel Casey, de schrijver en executive producer van de Mass Effect tv-serie. Hij liet in zijn bericht namelijk weten dat het project in handen is van hetzelfde productieteam dat verantwoordelijk was voor de Fallout tv-serie op Amazon Prime.

Dat is goed nieuws, aangezien de tv-serie van Fallout uitermate goed werd ontvangen. Er zijn zelfs plannen om vijf tot zes seizoenen van deze reeks te maken. Het ziet er dus naar uit dat de Mass Effect-serie in goede handen is.