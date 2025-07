Nieuwe Pokémon serie officieel aangekondigd

In december kregen we te horen dat The Pokémon Company en Aardman, de animatiestudio achter Wallace en Gromit, zouden samenwerken voor een nieuw project. Tijdens de Pokémon Presents uitzending kregen we iets meer informatie hierover.

De nieuwe stop-motion serie is getiteld Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu. De teaser laat nog niet veel zien, maar dankzij een quote weten we wel dat het zich zal afspelen in de Galar regio.

“A region Trainers have explored before—one that is very close to Aardman’s heart.”

De show staat gepland voor 2027.