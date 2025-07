Pokémon Friends is de nieuwste puzzelgame met Pokémon

Tijdens de Pokémon Presents werd Pokémon Friends aangekondigd. In deze nieuwe game los je puzzels op om knuffels vrij te spelen, waarmee je jouw in-game ruimte kan decoreren. De mobiele app-versie van het spel is gratis, maar er zal ook betaalde content in aanwezig zijn.

Je kan Pokémon Friends vanaf nu downloaden via de Nintendo eShop. Hoewel de game ook beschikbaar is voor iOS en Android, zul je de titel vanwege de wetgeving in Nederland en België niet voor smartphones kunnen kopen.

Als je de game wilt spelen, ben je dus aangewezen op de eShop, waar de game € 9,99 kost voor de Nintendo Switch.