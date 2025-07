Assassin’s Creed: Shadows komt waarschijnlijk ook naar de Nintendo Switch 2

Assassin’s Creed: Shadows is sinds begin dit jaar verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Daar zal het niet bij blijven, want de game is ook onderweg naar de Nintendo Switch 2. Dit bleek in eerste instantie uit een vermelding van het platform bij de PEGI rating.

Hoewel niet officieel aangekondigd, heeft Ubisoft CEO Yves Guillemot onlangs bij de presentatie van financiële cijfers aangegeven dat er een aantal nieuwe versies van deze game zullen verschijnen voor andere platformen. De Nintendo Switch 2 wordt daarbij niet specifiek genoemd, maar het is aannemelijk dat ook dat platform bedoeld wordt.

Ubisoft is van plan meerdere games naar de Nintendo Switch 2 te brengen, waaronder het reeds aangekondigde Star Wars Outlaws. Dat Assassin’s Creed: Shadows op een later moment ook naar de Nintendo Switch 2 komt lijkt haast een zekerheid nu.