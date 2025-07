De volgende Resident Evil film zou zich rond de tweede en derde game afspelen

In maart lieten we al weten dat regisseur Zach ‘Barbarian’ Cregger aan een kersverse Resident Evil-film sleutelt. Een nieuw lek onthult nu mogelijk het plot van de film, die zich rond het tweede en derde deel van de gamereeks zal afspelen. De hoofdrol zou weggelegd zijn voor Austin Abrams, beter bekend als Ron Anderson in The Walking Dead.

Abrams speelt naar verluidt een organentransporteur die Bryan heet. Terwijl de zombie-uitbraak in Raccoon City in volle gang is, is Bryan onderweg naar het ziekenhuis met een verse lading. Wanneer hij op een besneeuwde bergweg een vrouw aanrijdt, is dit slechts het begin van een nachtmerrie vol zombies en monsters met tentakels…

Klinkt plausibel genoeg, al moet je dit soort infodrops altijd met een dosis zout nemen.