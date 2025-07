Open wereld street racer CarX Street is nu ook beschikbaar op de PS5

Na een ontwikkeltraject van drie jaar is het eindelijk zover: CarX Street is nu beschikbaar op de PlayStation 5, nadat de game eerder al verscheen op mobiel, pc en Xbox Series X|S. De open wereld street racer van CarX Technologies liet console-eigenaars lang wachten, want de mobiele versie verscheen al in september 2022, gevolgd door een pc-release in augustus 2024. Vorige maand was het de beurt aan de Xbox, en nu is de game dus ook op de PlayStation 5 verkrijgbaar.

In CarX Street nemen spelers deel aan illegale straatraces in het fictieve Sunset City, een open wereld vol snelwegen, stedelijke omgevingen en bochtige bergwegen. De game doet qua sfeer denken aan titels als Need for Speed, al bevat het geen voertuigen met de bijbehorende licenties. Wel zijn de beschikbare voertuigen duidelijk geïnspireerd op iconische modellen.

Hieronder kan je de launch trailer bekijken van CarX Street. De game kost € 29,99.