Wisdom of Sea and Sky uitbreiding voor Pokémon Trading Card Game Pocket verschijnt op 30 juli

Vlak na een nieuwe Pokémon Presents-uitzending besluit The Pokémon Company om nog maar eens een aankondiging te doen. In dit geval gaat het om de nieuwste uitbreiding voor Pokémon Trading Card Game Pocket met de naam Wisdom of Sea and Sky. Op 30 juli zullen spelers met deze nieuwe Johto-content aan de slag kunnen.

Daarmee komen alle Johto Pokémon naar Pokémon Trading Card Game Pocket. Daarbij gaat ook het vechtsysteem enigszins op de schop, want er worden ook Pokémon geïntroduceerd met aanvallen waarvoor geen Energy benodigd is. De release van Wisdom of Sea and Sky gaat ook gepaard met wijzigingen aan het ruilsysteem en de introductie van een wishlist.