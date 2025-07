Claws of Awaji uitbreiding voor Assassin’s Creed: Shadows ontvangt releasedatum

Ubisoft heeft de plannen voor Assassin’s Creed: Shadows bekendgemaakt en zo mogen we volgende week dinsdag New Game+ verwachten. Samen met de update die deze optie toevoegt, zal ook de level cap omhoog gaan, worden er nieuwe Trophies/Achievements toegevoegd en mag je nieuwe content in de store verwachten.

Begin september komt er vervolgens een quality-of-life update uit en op 16 september mogen we de Claws of Awaji uitbreiding verwachten. De eerste twee updates zijn geheel gratis, de Claws of Awaji uitbreiding komt tegen betaling, tenzij je bij launch een duurdere editie hebt aangeschaft waar deze content bij inbegrepen zit.

Hieronder gaat Ubisoft in een video langs alle komende vernieuwingen en verbeteringen.