The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon wordt uitgesteld en krijgt nieuwe releasedatum

De enorm populaire ‘The Legend of Heroes’-franchise van Falcom blijft maar nieuwe delen krijgen en eerder dit jaar werd al aangekondigd dat het meest recente deel, The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, ergens dit jaar naar het Westen zou moeten komen. Jammer genoeg zijn de plannen ietwat gewijzigd.

Uitgever NIS America heeft namelijk aangekondigd dat de game zal uitgesteld worden naar het begin van 2026. Als het een troost mag zijn: het is echt wel het begin van 2026, want de release staat nu gepland op 15 januari. Tegelijk werd ook een nieuwe trailer vrijgegeven die je onderaan dit bericht kan bekijken.

De release van The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon is bovendien best speciaal, want dan staan we in het Westen ‘gelijk’ met Japan, waar we in het verleden telkens een stuk achterop hinkten in de reeks. Later dit jaar staat ook nog een remake op de planning van Trails in the Sky 1st Chapter, dus we hebben dit jaar toch nog iets om naar uit te kijken.