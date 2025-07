Code Violet onthult zijn releasedatum

Ontwikkelaar TeamKill belooft met Code Violet een spirituele opvolger op de markt te brengen voor Dino Crisis – een survivalhorrorgame met dinosaurussen uit de jaren ’90 waar fans al lang een remake of vervolg voor willen. Of de studio in zijn opzet zal slagen, valt nog te bezien. Het vorige project van de ontwikkelaar – Quantum Error – was immers niet bepaald een schot in de roos.

We zullen echter niet zo lang meer moeten wachten voor we Code Violet kunnen beoordelen. Een nieuwe trailer heeft namelijk onthuld dat de game op 14 november zal verschijnen voor de PlayStation 5. De normale editie kan je aanschaffen voor € 49,99, terwijl de digitale deluxe editie – met onder andere een nieuwe avatar, outfits én de soundtrack – voor € 59,99 verkocht wordt.