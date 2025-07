Laten we niet te hard van stapel lopen over Sony’s multiplatformstrategie

Microsoft brengt steeds meer voormalige Xbox exclusieve titels naar de PlayStation 5. Forza Horizon heeft de overstap reeds gemaakt, Gears of War volgt volgende maand en volgens geruchten zal ook Halo in de nabije toekomst op Sony’s console speelbaar worden. Veel mensen denken dat Sony een vergelijkbare strategie plant, zeker nadat deze jobadvertentie online geplaatst werd.

Sony zoekt een senior director voor ‘multiplatform en account management’, een functie die er toch op wijst dat de uitgever meer exclusieve titels multiplatform wil maken. Volgens insider Shinobi602 mogen we echter niet te hard van stapel lopen. Op ResetEra zegt hij dat we niet te veel mogen zoeken achter de jobadvertentie. Sony zal niet zomaar heel hun oeuvre te grabbel gooien.

“People getting really carried away with that job listing lol”