Wolfenstein wordt een tv-serie

Je ziet de laatste jaren steeds vaker dat er tv-series gemaakt worden van bekende game-franchises. Er lijkt voorlopig ook geen eind te komen aan deze trend, want er is weer een serie onderweg gebaseerd op een bekende franchise.

Games die de overstap maken naar films zijn vaak een beetje hit or miss, maar dat is een ander verhaal met tv-series. Zo zijn onder andere de serie van The Last of Us, The Witcher en Fallout uitermate succesvol. De volgende in de rij is Wolfenstein, zo meldt Variety. Deze zal te zien zijn op Amazon Prime. Er is weinig over de tv-serie bekend, maar de samenvatting van het verhaal is:

“The story of killing Nazis is evergreen.”

De serie wordt geproduceerd door Kilter Films en zij waren ook verantwoordelijk voor de Fallout-serie op Amazon. Patrick Sommervile zal de functie van schrijver, showrunner en executive producer voor zijn rekening nemen. Het is nog niet bekend wanneer de tv-serie van Wolfenstein te zien zal zijn.