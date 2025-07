Eerste gameplay beelden van Scott Pilgrim EX verschenen

Indien je van retro beat-‘em-up games houdt en je een partner hebt die ook als eens houdt van het bijeen meppen van gespuis, dan kunnen jullie binnenkort samen aan de slag met Scott Pilgrim EX. Tribute Games brengt de opvolger van Scott Pilgrim vs. The World: The Game namelijk uit in de nabije toekomst.

De makers hebben ondertussen een korte gameplay video gedeeld, waarin je duidelijk de prachtige pixelart en side-scrolling actie in zijn werk ziet. Zo zien we hoe je munten kan verdienen, winkels bezoeken en met voorwerpen kan werpen. Wanneer de game exact verschijnt is nog niet bekend, maar vermoedelijk zal dit begin 2026 zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

De gameplay trailer kan je hieronder terugvinden.