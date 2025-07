Horizon-franchise is goed voor meer dan 38 miljoen verkochte exemplaren

Een van de exclusieve franchises van Sony PlayStation is natuurlijk de Horizon-serie. Er zijn al verschillende delen in de reeks verschenen, inclusief een virtual reality-spel en zelfs een LEGO-titel. Nu is bekendgemaakt hoeveel exemplaren er van de Horizon-reeks zijn verkocht.

De laatste keer dat we van de verkoopcijfers van de Horizon-franchise op de hoogte werden gebracht, was in april 2023. Toen stond de teller op 32,7 miljoen. Inmiddels is dit opgeklommen naar meer dan 38 miljoen. Hiermee verkoopt de serie net ietsje beter dan de The Last of Us-reeks van PlayStation.

De series die nog beter verkopen dan de Horizon-games zijn Marvel’s Spider-Man (meer dan 50 miljoen verkochte exemplaren), God of War (meer dan 66 miljoen) en Gran Turismo (meer dan 90 miljoen).