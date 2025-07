Call of Duty: Modern Warfare 2 en 3 maken geen onderdeel meer uit van Call of Duty HQ

Als je Call of Duty: Modern Warfare 2 of 3 wilt spelen, moest je deze games opstarten via Call of Duty HQ. Vanaf vandaag zal dat niet meer nodig zijn, want beide titels zijn uit de launcher verdwenen. Call of Duty: Modern Warfare 2 en 3 kan je nu direct na het installeren opstarten als standalone games.

Het weghalen van deze games uit de launcher zorgt ervoor dat die minder ruimte in beslag neemt op je harde schijf of SSD, wat het voornaamste doel was. Dit zal maar voor even zijn, want Call of Duty: Black Ops 7 zal gewoon weer onderdeel zijn van de launcher, wanneer die later dit jaar verschijnt.