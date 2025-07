Asterix & Obelix: Mission Babylon aangekondigd

Microïds heeft hun nieuwe adventure platformer over ons favoriete strip duo aangekondigd, Asterix & Obelix: Mission Babylon. Help de twee Gallische helden koning Monipehni te redden, die vergiftigd werd door de kwaadaardige tovenaar Bahmbuhzeli. Onderweg naar net verre oosten moeten ze ingrediënten verzamelen voor een tegengif en natuurlijk heel wat Romeinen op hun plaats zetten.

Los samen puzzels op in lokale coöp of speel het spel solo. Verken vier unieke werelden die elk hun eigen uitdagingen bieden. Hieronder een eerste trailer, die een indruk van de gameplay geeft. De game komt op 30 oktober uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc via Steam.