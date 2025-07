Ontdek de nieuwe Trophy app voor de PS4 en PS5

Er is een nieuwe handige app voor de Trophy hunters onder ons, genaamd PlatSeekers. Deze gratis app is niet officieel, maar werd ontworpen door Reddit-gebruiker hectroll.

Ondanks dat het om een fan-made app gaat, krijgt het toch heel wat lovende reviews. Dit zijn de functies die deze app bevat:

Real-time synchronisatie met je PSN-profiel

Trofeevoortgang bijhouden per game

Trofeeën vergelijken met vrienden

Exclusieve statistieken en inzichten

Watchlist en trofeeënkast

Makkelijk delen op sociale media

Daarbovenop is de app gratis en volledig advertentievrij. Het downloaden is dus echt een no-brainer. De enige ‘catch’ is dat het momenteel enkel beschikbaar is in de iOS app store, al blijkt een Android-versie in de maak te zijn.