Atari neemt Thunderful Group over

Atari heeft aangekondigd dat het een meerderheidsbelang neemt in Thunderful Group, de studio achter de populaire SteamWorld-games. Het bedrijf koopt zo’n 82% van de aandelen voor ongeveer € 4,5 miljoen zonder dat het de rest van de aandelen hoeft over te nemen.

Thunderful, dat in 2017 ontstond uit een fusie van onder andere Image & Form en Zoink, zit al een tijdje in woelig vaarwater. De recente titel Lost In Random: The Eternal Die verkocht teleurstellend en ook SteamWorld Heist II viel wat tegen. Het bedrijf kondigde recent nog een herstructurering aan en CEO Martin Walfisz vertrekt eind dit jaar.

Atari heeft de voorbije jaren al enkele andere overnames gedaan, zoals Nightdive Studios en Digital Eclipse. Hopelijk kan Thunderful ook onder Atari hun creativiteit blijven benutten.