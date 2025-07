PlayStation Plus games voor augustus 2025 aangekondigd

Over een paar dagen stappen we de maand augustus binnen en dat betekent natuurlijk een nieuwe rits aan games voor PlayStation Plus abonnees. Via het PlayStation Blog heeft Sony de line-up voor de komende maand aangekondigd en die bestaat uit de volgende titels:

Lies of P (PS4/PS5)

DayZ (PS4)

My Hero One’s Justice (PS4)

Deze games kunnen we vanaf aanstaande dinsdag downloaden voor de PlayStation 4 en 5. Benieuwd naar de games? Dan kan je hieronder een video bekijken die in vogelvlucht de games even laat zien.

Met deze komende toevoegingen heb je tegelijkertijd nog maar een paar dagen de mogelijkheid om de huidige line-up te claimen of downloaden. De games van deze maand zijn: Diablo IV (PS4/PS5), The King of Fighters XV (PS4/PS5) en Jusant (PS5).

PlayStation Plus abonnement of upgrade nodig? Klik dan hier.