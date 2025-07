Mafia: The Old Country trailer toont beelden van de PlayStation 5 Pro-versie

Mafia: The Old Country komt voor verschillende platforms uit, waaronder de PlayStation 5. Gamers met een PlayStation 5 Pro kunnen hoogstwaarschijnlijk genieten van de beste versie van het spel en hoe dit eruitziet kan je aanschouwen in de nieuwste trailer hieronder.

Het is natuurlijk goed nieuws dat de PlayStation 5 Pro-versie van Mafia: The Old Country naar verwachting de beste ervaring brengt, maar we weten nog niet exact wat we hiervan kunnen verwachten. Hangar13 en 2K hebben namelijk nog niet officieel bekendgemaakt wat de PS5 Pro features exact zijn.

Blijft het bij een hogere resolutie en/of framerate of zijn er meer toeters en bellen toegevoegd? Zodra dit bekend wordt gemaakt, laten we het natuurlijk weten.