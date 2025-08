De PlayStation Plus games van augustus 2025 zijn nu beschikbaar

Nu we in de maand augustus zitten en op de eerste dinsdag zijn aanbeland, mogen we zoals gebruikelijk een PlayStation Plus update verwachten. Die werd vorige week al aangekondigd en bij dezen de reminder dat de games beschikbaar zijn om te downloaden en spelen.

De line-up voor deze maand bestaat uit de volgende drie titels:

Lies of P (PS4/PS5)

DayZ (PS4)

My Hero One’s Justice (PS4)

Als je een PlayStation Plus abonnement hebt, ongeacht de tier, kun je nu met deze titels aan de slag. De video hieronder laat wat meer van de games zien en als je een abonnement nodig hebt, kun je hier terecht.