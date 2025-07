Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection verschijnt in 2026 voor Nintendo Switch 2

De Nintendo Partner Direct gaat gelijk goed van start met een aankondiging van niemand minder dan Capcom. De Monster Hunter-franchise heeft de afgelopen jaren een goede naam voor zichzelf gemaakt en heeft daarbij ook een succesvolle spin-off serie erbij. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection zal je weer dieper mee de wereld van Monster Hunter in nemen.

In onderstaande trailer krijgen we al een korte introductie van het verhaal en zien we ook de cartooneske grafische stijl schitteren op de Nintendo Switch 2. We verwachten dat Capcom de komende tijd meer informatie uit de doeken zal doen. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection verschijnt in 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.