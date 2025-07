Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ontvangt nieuwe trailer

Dat Koei Tecmo en Omega Force weer bezig zijn met een nieuwe Hyrule Warriors was ons al bekend, maar tot op heden hebben we nog maar weinig gezien van de nieuwste telg. Tijdens de Nintendo Partner Direct hebben we weer wat nieuwe beelden mogen aanschouwen van Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Met een nieuwe Warriors-spinoff worden er ook weer een hoop personages uit recente Zelda-titels toegevoegd. Zo zien we in deze nieuwe trailer heel wat bekende gezichten uit Tears of the Kingdom voorbij komen. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment heeft nog geen definitieve releasedatum, maar zou dit jaar nog moeten verschijnen voor Nintendo Switch 2.