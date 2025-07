Octopath Traveler 0 aangekondigd door Square Enix

De eerste Octopath Traveler was zowaar baanbrekend en heeft de weg vrijgemaakt voor een hoop sprite-based klassieke JRPG’s. Na een succesvol vervolg zou je in eerste instantie verwachten dat we bij deel drie zijn aanbeland, maar in plaats daarvan krijgen we een prequel met Octopath Traveler 0.

De kenmerkende grafische stijl van de reeks is vanzelfsprekend behouden gebleven. De gameplay zoals we die kennen uit voorgaande delen is ook behouden gebleven, maar in deze prequel mogen we ook helpen bij de wederopbouw van een dorp. Hoe dit alles gaat uitpakken zullen we dit jaar nog achter gaan komen. Octopath Traveler 0 verschijnt op 4 december in ieder geval voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.