Plants vs. Zombies: Replanted aangekondigd, verschijnt dit jaar

De succesvolste franchise die PopCap in leven heeft geroepen is zonder twijfel Plants vs. Zombies. Dit strategiespelletje blinkt uit in zijn eenvoud, maar weet toch ook altijd uitdagend te zijn. De franchise is zelfs zo populair dat er zelfs twee third-person shooters zijn verschenen waarin de planten en zombies het tegen elkaar opnemen.

Hoog tijd om het origineel weer eens in het zonnetje te zetten dus. Plants vs. Zombies: Replanted is een remaster van de oorspronkelijke game. De artstyle is niks aan veranderd, maar het oogt allemaal een stuk scherper en kent nu zelfs lokale multiplayer modi.

Plants vs. Zombies: Repelanted verschijnt op 23 oktober voor alle relevante platformen.