Trailer van Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles toont het verhaal

Square Enix heeft de officiële verhaaltrailer uitgebracht voor Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, waarin de kern wordt belicht van deze epische reis vol eer, verraad en opoffering – gebeurtenissen die het lot van het koninkrijk Ivalice zullen bepalen.

In The Ivalice Chronicles stappen spelers opnieuw in de schoenen van Ramza Beoulve, een jonge edelman wiens rol in de geschiedenis van het rijk lange tijd is verdraaid en vergeten. Het meeslepende verhaal wordt opnieuw tot leven gebracht met volledig ingesproken dialogen, een aangepast script en vernieuwde graphics.

Naast het opgefriste uiterlijk bevat deze versie tal van quality-of-life-verbeteringen, zoals aanpasbare moeilijkheidsgraden, een vernieuwde interface, autosave tijdens gevechten, versneld afspelen en een verbeterde weergave van de beurtvolgorde. Al deze elementen maken het spel niet alleen aantrekkelijk voor veteranen, maar ook voor nieuwkomers in het genre.

Er is bovendien goed nieuws voor puristen: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bevat ook een klassieke modus, die trouw blijft aan de oorspronkelijke ervaring uit 1997, inclusief de gerespecteerde War of the Lions-vertaling.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles verschijnt op 30 september voor vrijwel alle platformen.