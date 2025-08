Borderlands 4 komt ook naar Switch 2 op 3 oktober en ontvangt explosieve trailer

Gearbox Entertainment heeft een gloednieuwe trailer uitgebracht van Borderlands 4, specifiek gericht op de Nintendo Switch 2-versie van de game. Eerder deze maand bevestigde CEO Randy Pitchford al dat de kleurrijke looter-shooter op 3 oktober naar Nintendo’s nieuwe platform komt, een paar weken na de release op andere systemen.

De trailer van ongeveer een minuut lang geeft een korte maar veelzeggende indruk van de vloeiende gameplay en de typische over-the-top actie waar de Borderlands-serie om bekendstaat. We krijgen een blik op diverse vijandtypes, waaronder reguliere soldaten, groteske mutanten en natuurlijk enkele epische eindbazen. Daarnaast worden ook weer de nodige knotsgekke wapens getoond, van laserkanonnen tot explosieve schietijzers met bizarre bijwerkingen.

Volgens Pitchford bevat de Switch 2-versie alle content van de andere platformen, dus geen ingekorte campaign of gestript wapenarsenaal. Wel liet hij weten dat de game op de Switch 2 mikt op “grotendeels 30 fps”, met hier en daar een kleine dip tijdens intensere momenten of wanneer je een co-opsessie host in handheldmodus.

Borderlands 4 verschijnt op 12 september voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en volgt op 3 oktober voor Nintendo Switch 2.