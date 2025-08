Nieuwe MARVEL Tōkon: Fighting Souls video vertelt je alles wat je als beginner moet weten

Arc System Works weet maar al te goed hoe je een 2D fighting game moet maken. Met hun nieuwste titel houden ze zich vast aan het door hun bekende genre, maar combineert dat met de superhelden van Marvel. Voor nieuwkomers is er een nieuwe video beschikbaar gesteld, die laat zien wat je van MARVEL Tōkon: Fighting Souls kunt verwachten. Deze video check je onderaan dit bericht.

In de video neemt game director Kazuto “Pachi” Sekine je bij de hand om je wegwijs te maken in de wereld van MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Sekine laat weten dat het team hard aan het werk is om een zo spectaculair mogelijke game te maken. Gamers die dit weekend in het Amerikaanse Nevada zijn om EVO 2025 te bezoeken, kunnen voor het eerst het spel daadwerkelijk spelen.