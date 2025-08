Systeemeisen voor pc-versie Mafia: The Old Country bekend

Mafia: The Old Country zal volgende week in de (digitale) winkels liggen. Ben je van plan de pc-versie aan te schaffen, dan kan je nu al zien of je hardware toereikend is voor deze game.

De minimale systeemeisen voor het nieuwste deel in de Mafia-serie zijn een AMD Ryzen 7 2700X of Intel Core i7-9700K CPU. Als grafische kaart wordt er gevraagd om een AMD Radeon 5700 XT of Nvidia GeForce RTX 2070.

Wil je alles uit de game halen, dan moet je pc beschikken over minimaal een AMD Ryzen 9700X of Intel Core-i7 14700K in combinatie met een AMD Radeon RX 9070 of Nvidia GeForce RTX 4070 Ti.

De volledige lijst met systeemeisen voor Mafia: The Old Country kan je hieronder nalezen.