Mario Kart World is bijna net zoveel keer over de toonbank gegaan als de Nintendo Switch 2

Het was al bekend dat de Nintendo Switch 2 het erg goed doet qua verkopen. Toch is dit niet het enige product van Nintendo wat een aardige opbrengst oplevert.

Nintendo heeft wat financiële resultaten bekendgemaakt en daaruit blijkt dat er tot 30 juni 2025 5,82 miljoen Switch 2 consoles zijn verkocht (we zitten ondertussen in augustus en dat betekent dat de teller over de 6 miljoen is gegaan).

De verdeling tussen de verschillende regio’s is als volgt:

Japan: 1,27 miljoen

Amerika: 2,08 miljoen

Europa: 1,34 miljoen

Anders: 1,13 miljoen

De totale verkopen van Mario Kart World tot 30 juni zijn ook bekend. Dit is 5,63 miljoen en daar zitten ook de exemplaren bij die in de bundel samen met de Switch 2 zaten. Dit betekent dus dat bijna 97% van de Switch 2-bezitters ook Mario Kart World in bezit heeft.