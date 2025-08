SEGA brengt demo voor Shinobi: Art of Vengeance direct uit

SEGA heeft aangekondigd dat er een speelbare demo van Shinobi: Art of Vengeance beschikbaar is op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en PC. Het beste nieuws? De demo is ook direct verschenen. De demo laat je kennismaken met de eerste level van de game: Oboro Village. Volgens SEGA gaat het hier om een verbeterde versie van het originele level, waarin je verschillende ninjutsu-technieken kunt uitproberen. Bereid je voor op intense gevechten, strakke platformactie en geheime paden om te ontdekken.

Na het voltooien van de stage kun je bovendien je vaardigheden testen in de Arcade Mode, waarin je zoveel mogelijk punten moet scoren en je ninja-skills op de proef worden gesteld. De demo biedt daarmee alvast een stevige voorproef van wat deze stijlvolle side-scrolling actiegame in huis heeft.

Hieronder kan je een eerste indruk krijgen van de aangeboden demo.