REANIMAL komt begin volgend jaar uit voor consoles en pc

Uitgever THQ Nordic en ontwikkelaar Tarsier Studios hebben REANIMAL voorzien van een releaseperiode. De coöp horror-avontuurgame komt in het eerste kwartaal van 2026 uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc. Een exacte releasedatum laat helaas nog even op zich wachten.

We kennen Tarsier Studios van de Little Nightmares-franchise, waardoor we al enig idee hebben van wat ons te wachten staat. De invloeden van de donkere, sombere wereld van de eerdergenoemde franchise is duidelijk aanwezig in REANIMAL, wat in onderstaande trailer weer goed terug te zien is.

Mocht je nog niet bekend zijn met de titel, lees dan de beschrijving via de Steam-pagina hieronder.