EA Sports FC 26-carrièremodus uitgelicht in nieuwe trailer

EA Sports FC 26 komt volgende maand uit en belooft veel nieuwe toevoegingen en verbeteringen met zich mee te brengen. In de nieuwste trailer gaat EA dieper in op wat er allemaal vernieuwd is in de carrièremodus van de game.

Manager Live is één van de nieuwe toevoegingen, waarin gamers verschillende uitdagingen aan kunnen gaan, zoals het behalen van drie promoties achter elkaar of juist het spelen van vijf cruciale wedstrijden aan het einde van het seizoen. EA zal in de loop van het jaar ook nieuwe uitdagingen toevoegen, die elk nieuwe beloningen vrijspelen.

Een andere nieuwe modus is de managercarrière met ICONs en Heroes. In deze modus ben je niet beperkt tot de spelers die momenteel actief zijn in het voetbal, maar kun je ook met legendes uit het verleden spelen — voetballers die hun stempel hebben gedrukt op de sport.

Het wordt in de carrièremodus nu ook makkelijker om te solliciteren bij een andere club dankzij de toevoeging van de Manager Market. Je kunt nu in alle competities kijken welke vacatures openstaan, en je kunt zelfs een idee krijgen van hoe waarschijnlijk het is dat een coach ontslagen wordt. Als een coach vertrekt, is het nu ook mogelijk dat de assistent-coach tijdelijk de rol van hoofdtrainer op zich neemt.

In de trailer gaat EA daarnaast dieper in op de verbeterde gameplay en de toevoeging van onverwachte gebeurtenissen in de carrièremodus.

Benieuwd? Bekijk dan de trailer hieronder.