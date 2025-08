Silent Hill f focust zich meer op actie om nieuwe spelers aan te trekken

De Silent Hill-serie is een survival horror-reeks die het moet hebben van zijn beklemmende sfeer en waar actie op een tweede plek staat. Dat zal niet het geval zijn met Silent Hill f. Deze titel focust zich namelijk wel op actie en daar is een reden voor.

Producer Motoi Okamoto heeft in een interview met Game Spark gezegd dat het eigenlijk vanaf het begin meteen duidelijk was dat Silent Hill f meer actie zou gaan bieden dan eerdere delen in de serie. Hierom werd Neobards Entertainment ook gekozen als ontwikkelaar, omdat zij veel ervaring hebben met actiegames.

“Inserting more entertaining and thrilling action into Silent Hill f was an idea I had ever since the early phases of the development. And, since NeoBards is a company that’s tremendously good at making action games, this is also one of the reasons why we decided to choose them as the developers.”

Het is de bedoeling dat met Silent Hill f er een nieuwe groep gamers wordt aangesproken, zodat de serie nog meer kan groeien. Tegenwoordig zijn actiegames heel populair onder jongere gamers, dus was de keuze logisch om een actie titel te maken. Bovendien was het idee om iets geheel nieuws te maken voor de serie in plaats de formule van oudere titels te kopiëren.

“Silent Hill is not considered a game that has entertaining action per se, but as we’re opening our doors to new players, we began to wonder what it would be like if we added more of those elements into the game. Challenging action games are gaining popularity among younger players nowadays, so I believe that if we implemented such elements into the game, it would resonate well even with people who are new to the series.”

“We didn’t want to end up recreating Silent Hill 2 over and over again, and we were aware that there was no reason to keep making clones of it. So, to avoid repeating what previous major titles did, we decided to make the action stand out more.”