Borderlands 4 video laat verschillende kostuums van Rafa zien

Sinds de aankondiging van Borderlands 4 worden er regelmatig video’s beschikbaar gesteld waarin de game van verschillende kanten wordt belicht. Sinds eind vorige maand ligt de focus op Rafa. Van dit personage zijn weer nieuwe beelden gedeeld.

De nieuwste video van Borderlands 4 laat zien in welke kostuums je Rafa kunt steken. Daar zit onder andere ook kleding tussen van Tediore Army. Dit kan mogelijk een belletje bij je doen rinkelen, want die waren onderdeel van de spin-off serie Tales from the Borderlands, die in 2014 op de markt kwam.

Welke kostuums er meer voorradig zijn voor Rafa check je hieronder.