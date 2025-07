Borderlands 4 video laat de gameplay van Rafa zien

Gearbox Software is de laatste tijd goed op weg om spelers warm te maken voor Borderlands 4. Zo hebben we onlangs nog veel beelden gezien van Vex en vertelde de ontwikkelaar meer over hoe deze nieuwe Siren tot stand is gekomen. Ditmaal staat een ander personage centraal, namelijk Rafa.

In de nieuwste gameplay video krijgen we een uitgebreid beeld van Rafa en zijn dodelijke Deadframe-exo-suit. Deze voormalige Tediore-soldaat is klaar voor actie op elk denkbaar gevechtsbereik. Van razendsnelle mêlee-aanvallen met zijn dubbele Arc-Knives tot verwoestende vuurkracht op middellange afstand met zijn Peacebreaker Cannons: Rafa is overduidelijk ervaren in allerlei gevechten.

Voor vijanden die iets verder weg staan, heeft hij nog een troef achter de hand: de APOPHIS Lance. Met deze krachtige wapenlans vuurt hij geladen projectielen af die moeiteloos meerdere tegenstanders tegelijk uitschakelen. Of het nu van dichtbij of ver weg is, Rafa is altijd klaar om keihard toe te slaan.