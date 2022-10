Review | New Tales from the Borderlands – Voor een behoorlijke tijd leek Telltale Games bovenaan de top te staan. Zoals het gezegde gaat “The bigger they are, the harder they fall” was dat momentum ook binnen een mum van tijd weer verdwenen. Met het verlies van Telltale leek het er ook op dat veel van hun titels nooit meer een vervolg zouden zien. Gelukkig is Telltale, een soort van, uit de dood herrezen en gaan we het vervolg op The Wolf Among Us op den duur zien. Voor Tales from the Borderlands is het wat anders gelopen. De Telltale-formule is allesbehalve een geheim en dus heeft Gearbox Software als bedenkers van de Borderlands-franchise besloten om New Tales from the Borderlands zelf te produceren. Hoewel ze veel spijkers op de kop weten te slaan, is het niet precies waar we op hadden gehoopt.

Two siblings & a froyo-shop owner

In New Tales from the Borderlands volgen we drie personages. Als eerste is daar Anu, een wetenschapper die ontslagen wordt bij Atlas omdat ze weigert iets te maken wat ook daadwerkelijk mensen doodt. Dan hebben we nog haar broer, Octavio. Een jongen die niks anders wil dan naar de top gaan om alle bestaande bedrijven voorbij te streven. Met zijn ‘street smarts’ denkt hij het naar de top te kunnen maken. Als laatste is daar Fran, de eigenaresse van een frozen yoghurt zaak die op zijn beurt door de voortdurende oorlog tussen de megabedrijven niet meer in de glorie verkeert die het ooit had. Dit dankzij een aanval van Maliwan. Een froyo-shop blijkt namelijk niet erg resistent tegen een gigantische laser.



Nadat Anu ontslagen wordt door haar baas, die voor velen een bekend gezicht zal zijn, wordt het Atlas-schip waarop zij verblijft aangevallen door Tediore. Ze keert terug naar de aarde om haar broer te waarschuwen voor deze aanval waar zij hem treft in de froyo-shop van Fran samen met zijn beste vriend: een assassin-robot genaamd L0U13. Wanneer Anu arriveert is de aanval van Tediore echter al begonnen. Het drietal vormt samen met L0U13 een team om Tediore en alle andere bedrijven te stoppen met hun oorlogen, zodat de mensen in vrede kunnen leven… en daarnaast misschien ook om nog de nodige loot te scoren.

Vergeten te drukken

De games van Telltale stonden altijd bekend als een soort interactieve verhalen met de focus op het verhaal gemengd met wat gameplay. Nu begrijpen we dat we niet superveel actie hoeven te verwachten in New Tales from the Borderlands, maar dit is wel heel erg karig. Er zijn erg weinig segmenten waarin we zelf rond mogen lopen om het een en ander te verkennen. We overdrijven niet wanneer we zeggen dat de game qua gameplay voor misschien wel negentig procent uit quick time events bestaat. Druk op de juiste knop op het moment dat het op jouw scherm wordt getoond en het verhaal verloopt voorspoedig. Doe je dit niet, omdat je misschien net even niet naar jouw scherm kijkt, dan gaat het vanzelfsprekend mis.



Wanneer je dan een stukje mag lopen, heeft ieder personage zijn of haar eigen specialiteit. Anu kan met haar goggles van alles analyseren. Van mensen tot objecten en ze kan zelfs wereldvreemde talen ontcijferen. Octavio maakt gebruik van zijn Holodeck, een soort smartwatch, die hij heeft uitgerust met wat aangepaste software die hem in staat stelt om alles over mensen te weten te komen en contact op te nemen met vrienden, dit zonder dat de grote bedrijven hem kunnen afluisteren. Fran heeft haar hoverchair, die is uitgerust met een freeze-ray en het nodige andere geschut om haar woede-uitbarstingen de vrije loop te laten.

Zoals je uit de bovenstaande alinea’s kan opmaken, is L0U13’s rol niet bijzonder groot in dit alles. Dat komt omdat hij er is om het team moraal te peilen en, waar mogelijk, de juiste richting op te sturen. L0U13 houdt dit bij via zijn eigen bedachte systeem dat hij uitdrukt in skateboards. Waarom skateboards? Dat weet geen mens. De maximale skateboard-score die te behalen valt met jouw team is tien. Bij een tien is jouw team vanzelfsprekend fantastisch en met slechts één skateboard is de dynamiek ver te zoeken. De hoeveelheid skateboards die jouw team krijgt is weer afhankelijk van welke keuzes jij maakt tijdens de dialogen. Het is van belang om iedereen in jouw team tevreden en te vriend te houden, zodat ze beter op elkaar ingespeeld zijn. Anders kunnen bepaalde cutscènes net wat minder prettig aflopen zonder dat jij daar qua gameplay enige invloed op uit kan oefenen.

Overal referenties

Waar New Tales from the Borderlands dan wel weer in uitblinkt is het schrijfwerk. We hebben regelmatig met een lach op ons gezicht naar de dialogen zitten luisteren en spotte ook genoeg referenties naar andere bekende games. Je verbergen onder een doos à la Solid Snake is natuurlijk een inkoppertje, maar ook een vechtspelletje met verzamelfiguren genaamd Vaultlanders. Zo nu en dan zal iemand je uitdagen tot een Vaultlander-gevecht wat op zijn beurt weer gebaseerd is op Pokémon. Alleen in Pokémon speel je turn-based RPG gevechten. In Vaultlanders speel je, jawel… quick-time events. Naast Vaultlanders zijn er nog een paar van dit soort minigames te vinden in New Tales from the Borderlands, maar ze komen eigenlijk ook allemaal weer neer op quick time events.

Gewoon prima

Je speelt een game als New Tales from the Borderlands natuurlijk niet voor de meest fantastische graphics, maar we durven gerust te stellen dat de game er meer dan prima uitziet. Dit zal vooral te maken hebben met het feit dat de game op Unreal Engine 4 draait in plaats van de engine die Telltale destijds gebruikte. We speelden de game op pc (Ryzen 7 3700X, 32GB RAM, Radeon 6900XT) en met alles op de hoogste instellingen haalden we met gemak 144fps, het volledige spectrum van de door ons gebruikte monitor. Qua grafische opties is er niet veel te melden. Je zet de kwaliteit op laag, middel of hoog en je hebt wat anti-aliasing opties. Dat is het.



Qua audio hebben we eigenlijk ook niks te klagen. De voice acting komt goed tot zijn recht en past perfect bij de personages die we voorgeschoteld krijgen. Daarnaast kent New Tales from the Borderlands ook een paar fantastische muzieknummers in zijn soundtrack. Deze nummers krijgen we voorgeschoteld tijdens de game z’n soms ietwat dramatische cutscènes, die bepaalde belangrijke momenten in het verhaal extra doen uitlichten. Al met al kunnen we stellen dat er genoeg aandacht is besteed aan het audiodesign van de game en dat loont zich.

Gespeeld op: Pc.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch.