Preview | New Tales from the Borderlands – Jaren terug sloegen Gearbox Software en Telltale Games de handen ineen om een episodische game te maken in het Borderlands universum. Het resultaat was Tales from the Borderlands, die goed ontvangen werd. Telltale Games is ter ziele gegaan en opnieuw opgestaan, maar houdt zich nu met andere projecten bezig. Desondanks zit er wel een nieuwe episodische game aan te komen en dat is New Tales from the Borderlands, dat gemaakt wordt door Gearbox zelf. We maken kennis met nieuwe personages en een nieuwe take op de gameplay, wat we onlangs hebben kunnen bekijken.

Op pad met Anu, Octavio en Fran

In New Tales from the Borderlands zul je kennismaken met een trio dat zich begeeft op Promethea dat inmiddels door een oorlog verscheurd is. Het verhaal dat je zult ervaren is volledig nieuw in de franchise en dient ook niet als een direct vervolg op de eerdere game van Telltale. Wel kan het gezien worden als een spirituele opvolger, zo vertelde Gearbox Software. Afijn, we begeven ons dus in dit avontuur weer op de bekende planeet uit Borderlands 3, die geteisterd wordt door een invasie. Ondertussen heb je nog te maken met een Vault monster en ook een kapitalistische onderneming die er een slaatje uit probeert te slaan.

Met een trio van klunzen ga je op pad om de Vault Key te bemachtigen en dat zal je in allerlei hachelijke situaties brengen. Maar waar je normaliter één van de vele wapens oppakt om het gespuis te lijf te gaan, heb je nu te maken met een interactieve verhalende game. De gameplay blijft dus erg trouw aan wat Telltale ons ooit bood, wat misschien even wennen kan zijn. Dit maakt het echter niet minder interessant, want de maffe personages, idiote vijanden en absurde situaties lijken weer ten overvloede aanwezig te zijn. Iets wat de franchise zo doet kenmerken, waarbij nu vooral jouw keuzes veel invloed hebben.

Directe en indirecte impact

Gearbox vertelde ons bij de presentatie dat je gedurende het avontuur honderden keuzes zult maken in het verhaal. Sommige van deze keuzes hebben een directe impact op hoe een situatie zich ontwikkelt, maar ook kunnen keuzes pas hun uitwerking zien na enige tijd en eventueel zelfs pas bij het einde. Hierbij stipt men aan dat elke keuze van invloed op het geheel is, zonder dat het andere keuzes doet ondermijnen. Een aspect wat nog weleens een probleem kan vormen in dit soort titels, maar daar is Gearbox zich dus uitermate van bewust.

De keuzes die je maakt variëren van antwoorden die je geeft in dialogen tot wie je vooruit stuurt in bepaalde situaties. Interessant is dat sommige keuzes kunnen leiden tot een situatie waarop de dood volgt. Zo zagen we een bewaker op een brug staan nabij de Vault, waar Fran (die in een zweefstoel zit) de persoon van achteren benaderde. Nog voordat ze kon toeslaan draaide de bewaker zich om en werd Fran doodgeschoten omdat de quick time event niet tijdig werd afgehandeld. Dit met een ‘game over’ tot gevolg. In dat soort situaties brengt de game je terug naar een eerder punt en zul je een andere keuze moeten maken, of sneller moeten zijn. Het is niet dat een personage dan voor altijd dood is.

Keuzes hebben impact, maar zo definitief als de dood zullen ze niet zijn, gezien je dan terug wordt gezet. Het is telkens een verrassing hoe het zich zal ontwikkelen en dat maakt het tot een interessante aanpak. Met name omdat we de daaropvolgende keuze zagen ontvouwen in een compleet andere situatie. Nu was het Octavio, een jonge kerel, die in een kartonnen doos á la Snake naar de bewaker toe sloop. Die is echter niet achterlijk en had het min of meer gelijk door, maar in plaats van Octavio dood te schieten, werd er een minigame gespeeld, waarover zo meer. De situatie was dus compleet anders dan met Fran en dan te bedenken dat je ook nog voor Anu kunt kiezen voor de benadering, wat weer anders zal zijn.

Figurine gevecht

Borderlands heeft zichzelf nooit al te serieus genomen en dat zien we ook weer volop terug in New Tales from the Borderlands. Zo besloot Octavio met de bewaker om hun lot uit te vechten middels een figurine gevecht. In het spel zul je collectables kunnen verzamelen en dit zijn allerlei bekende figuren uit de franchise. Wat volgde was een potje ‘Vaultlander’, waarin beide personages het gevecht met elkaar aangingen. Tijdens het vechten met de statische figurines waren er eveneens wat quick time events en afhankelijk van hoe je reageert win of verlies je het gevecht. Een geinig concept en het geeft de game ook wat meer interactieve aspecten. De bedoeling van dit segment is om meer dimensie aan het verhaal toe te voegen, gezien dit gepaard gaat met dialogen. Bovendien kun je de figurine van de ander buitmaken als je hem of haar verslaat, zodat je een collectie kunt opbouwen.

Het is niet direct iets wat we hadden verwacht, maar nadat we het hebben kunnen aanschouwen kunnen we zeggen dat het bijzonder goed in de gameplay past. Het zijn van die typische (humoristische) dingen wat Borderlands Borderlands maakt en dat kunnen we waarderen. Toch lijkt de gameplay zich grotendeels te beperken tot dialogen en quick time events, want veel andere gameplay elementen – afgezien van Vaultlanders – hebben we niet gezien in de presentatie. En over quick time events gesproken. Gearbox gaf hierover nog aan dat je dit vrij kunt instellen qua snelheid, zodat de game voor iedereen toegankelijk is.

Tot slot moeten we nog even benoemen dat de game er visueel erg indrukwekkend uitzag. De kenmerkende stijl wordt ook hier gehanteerd en zorgt voor een strakke presentatie vol met kleuren en details. Dit wordt vervolledigd door de sterke voice-acting, die geloofwaardig overkomt en uiteraard ontbreekt het New Tales from the Borderlands niet aan de nodige humor. We lieten het her en der al een beetje vallen, maar de drie personages zijn redelijk geschift te noemen wat tot hilarische situaties kan leiden. Een voorbeeld: het trio kwam bij het naderen van de Vault tot de conclusie dat stealth de beste aanpak was, met als gevolg Octavio die hard ‘Leuk, een stealth missie!’ roept. Dit soort humor dus, en dat is leuk.

Voorlopige conclusie

New Tales from the Borderlands pakt het bekende Telltale concept en bouwt daar een volledig nieuw avontuur omheen met de nodige vernieuwende elementen. Vaultlanders is hierin een goed voorbeeld, wat een geinige minigame is. De personages waarmee je speelt zijn samen als trio bizar en bij vlagen hilarisch, wat weer voor de nodige leuke momenten zal zorgen in de game. Hoe uitgebreid de gameplay zal zijn is echter nog een beetje gissen, aangezien we relatief weinig van de game hebben gezien. Desalniettemin zag het er visueel erg indrukwekkend uit en de voice-acting was al overtuigend. Met andere woorden: we hebben nog wat vragen, maar duidelijk is wel dat liefhebbers van Borderlands deze game op hun radar mogen zetten.