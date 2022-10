Tijdens Gamescom Opening Night Live kondigde Gearbox hun nieuwste titel New Tales from the Borderlands aan en nu komt daar de informatie bij dat de game goud gegaan is. Dit betekent dat de primaire ontwikkeling van het spel voltooid is en dat ze zullen starten met het werk aan updates en toekomstige content.

Ook betekent dit dat het project is ingediend bij Sony, Nintendo en Microsoft en dat ze op schema liggen om de releasedatum van 21 oktober te halen. De game zal zich in vijf delen afspelen en zowel nieuwe als terugkerende personages bevatten. Hier kan je onze preview van de game terugvinden.

New Tales from the Borderlands komt naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.